3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。米国代表は主将を務めるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）を筆頭に豪華な顔ぶれが揃い“史上最強”の呼び声高いメンバーで2017年大会以来の世界一を目指す。米国代表は残り2選手が未発表だったが、ゴールドシュミット（ヤンキースFA）、ロイヤルズの昨季10勝右腕ワカが選ばれ、30選手が出揃っ