5日午前、北秋田市で小屋の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと、5日午前10時45分ごろ、北秋田市小又の82歳の男性が、所有する小屋の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約2メートルの高さから積雪の上に転落しました。男性は、ヘルメットや命綱のロープをつけていましたが、顔の骨を折るなどの大けがをしています。