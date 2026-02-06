6日、総務省が去年1年間の家計調査の結果を発表しました。外食におけるラーメンの支出額で新潟市は1万9073円で2位でした。2位は４年連続です。1位は4年連続で山形市で、2万5102円でした。3位は宇都宮市の1万7211円となっています。