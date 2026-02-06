5日午前、仙北市で自宅の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと、5日午前11時ごろ、仙北市田沢湖潟の72歳の男性が、雪下ろしをしようと自宅の屋根にのぼった際に足を滑らせ、約3.2メートルの高さから転落しました。男性は両足の踵の骨を折るなどの大けがをしています。ヘルメットや命綱はつけていなかったということです。