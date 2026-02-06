フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が5日に、インスタグラムを更新。キャミワンピース姿を公開した。皆藤アナは「写真集『grazing』発売まで2週間アザーカットちょこちょこ載せていきます」とコメントし、キャミワンピ姿を2枚投稿した。皆藤アナは、デコルテから肩までの美しい素肌をワンピースから露出させている。この姿にフォロワーからは「眼福とはこの事か!!」「見えちゃいそうじゃん」「ため息が出るほどの美しさ」とコメ