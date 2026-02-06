グラビアアイドル羽瀬レイナ（26）が5日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「羽瀬はオフショット脚長いって褒めて貰えてご機嫌なレイナさんです」とコメントし、ランジェリー姿のオフショットを投稿。ベッドに横になり、抜群の曲線美を披露している。この投稿にフォロワーからは「足が長い!!スタイル良すぎ」「体の2／3脚じゃん」「スタイル抜群」とコメントが寄せられている。羽瀬は福岡県出身、99年11月24