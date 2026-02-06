La'cryma ChristiのドラマーLEVINが、5日までに自身のブログを更新。期日前投票を行ったことを報告した。LEVINは「期日前投票行ってきました」とつづり「選挙に行かない人ほど何かと文句を言うらしい。今は学ぶ手段が山ほどあるから政治よくわからないと言うのは言い訳」と持論を記した。続けて「めんどくさいのはわかる。どうせ庶民の意見なんてと卑屈になるのもわかる。が!選挙に行け!」と訴えた。