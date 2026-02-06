元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が5日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。木下は「サッパリ」とコメント。髪をすっきりと、ショートカットにした近影を投稿した。この投稿にフォロワーからは「すっぴんかわいい」「美人すぎる…まぶしい」「すっぴん全然変わらない羨ましすぎ」「え!かわいすぎます!短い方が好き」とコメントが寄せられている。