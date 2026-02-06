テレビ朝日系のドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜午後9時）が5日、インスタグラムの公式アカウントを更新。同日誕生日を迎えた大地真央（70）を祝福した。公式アカウントでは「本日2月5日は#大地真央さんのお誕生日ですおめでとうございます」と大地を祝福した。「ザッコク事務所でサプライズでお祝いしました!優しく現場を和やかにしてくださる大地さん素敵な1年になりますように」と、出演陣が大地