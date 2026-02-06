ＷＢＣの公式ロースターが６日、ＭＬＢ公式ＨＰで発表され、ドジャースの大谷翔平投手は指名打者での登録となった。２０２３年の大会では「Ｔｗｏ−ｗａｙｐｌａｙｅｒ」として登録されていた大谷。投打二刀流で出場を果たし、決勝の米国戦では最終回に登板。エンゼルスの同僚・トラウトをスイーパーで空振り三振に仕留めて歓喜の瞬間となった。ただ今回は指名打者の登録に変更。ロバーツ監督は米国時間１月３１日に行われ