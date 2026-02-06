小説家、漫画家の折原みと氏が5日、インスタグラムを更新。「週刊文春」に記事が掲載されたことを報告した。折原氏は、ストーリーズに「今、発売中の、週刊文春に、記事が載ってます!!」と報告し「えっ、文春砲!?」とアップ。続いて、同誌の表紙とともに、折原氏は「じゃなくて!笑『私の取り寄せ便』というお気に入りのお取り寄せ品を紹介するコーナーで、大好きなお菓子を紹介しているのです」と説明した。折原氏の代表作は「ア