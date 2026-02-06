RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 最強寒波が到来へ！日曜は平地でも積雪の恐れ 今朝の熊本県内は、予想よりも雨雲がかかって各地で雨となりました。午前中はまだ雨の降るところがありそうですが、午後は雲が取れて日差しが出てきそうです。ただ、今夜からは次第に寒気が流れ込んでくる見込みです。 週末から週明けの天気：日曜は平地でも雪に 土曜日は今日よりも寒くなり、