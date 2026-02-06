FC町田ゼルビア相馬勇紀インタビュー前編ワールドカップイヤーとなる2026年。Ｊリーグは秋春制への移行のため、約4カ月間の特別シーズンとして開催される。日本代表メンバーのほとんどが海外組となるなか、国内にも虎視眈々とメンバー入りを目指す選手がいる。FC町田ゼルビアで主軸を担う相馬勇紀も、そのひとりだ。前回のカタール大会にも出場した国内屈指のアタッカーは、海外移籍を経験し、4年前から大きく成長。昨シーズ