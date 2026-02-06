公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」は５日、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数（１月調査）が前月調査より１ポイント低い２６になったと発表した。先安感を示す５０未満となるのは４か月連続で、２０２１年８月（２３）以来、４年５か月ぶりの低水準となった。見通しの判断理由では、在庫水準の高さを挙げる回答が多かった。２５年産米は前年と比べて大幅な収穫量の増加が見込まれており、価格の下落につながる