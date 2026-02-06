元大関魁皇の浅香山親方が５日、１月２９日に都内の病院で死去した元幕内戦闘竜の戦闘竜扁利さん（せんとりゅう・へんり、米国・セントルイス市出身）の通夜に参列した。柩の前で手を合わせた浅香山親方。初優勝時のパレードでは、オープンカーに一緒に乗って旗手を務めてくれた。亡くなったことを聞いたときには「突然だったから。うそだろう」と信じられなかったという。友綱部屋で苦楽をともにし、一緒に関取へと成長した