歌手工藤静香（55）が5日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、同日誕生日を迎えた次女で女優のKoki,（23）を祝福した。工藤は「Happy birthday 23」とコメントし、写真を続々と投稿。幼少期のKoki,の写真や、長女でモデル兼フルーティストのCocomi（24）との姉妹ショット、工藤とのツーショット等を公開している。さらに、Cocomiも同日ストーリーズ機能を更新し「本日誕生日の豆@koki」とKoki,の誕生日を祝った。