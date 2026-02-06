アメリカのIT大手アマゾンが発表した2025年10月から12月までの決算で、売上が四半期として初めて2000億ドルを突破した。5日、アマゾンが発表した決算によると、10月から12月の売上高は前年の同じ時期から14％上回る2133億ドル、日本円で約33兆5000億円で、四半期として初めて2000億ドルの大台を超え、過去最高を更新した。また、純利益は前年同期比6％増の211億9200万ドル、日本円で約3兆3300億円で、増収増益となった。主力のネッ