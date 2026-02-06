タレント江口ともみ（58）が5日までにブログ、インスタグラムを更新。飛行機内で、誕生日を祝福されたことを報告した。4日に誕生日を迎えた江口は、ブログに「朝からちょっと飛行機乗ったのですがJALさんからサプライズがビックリぃ」とつづり、客室乗務員とのツーショット写真を投稿した。続けて「コーヒーお願いしたらもうひとつカップ渡されるんで???と、思ったらメッセージと中には飴が」とコメントし、あめの入った紙コッ