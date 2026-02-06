近年、地域住民の新たな挑戦を支え、街ににぎわいを生み出す場として「シェアキッチン」が増えている。なかでも注目を集めるのが、東京都国立市谷保にある「おへそキッチン」だ。秋晴れの日、地元で開催されたマルシェには、多くのここの利用者が出店していた。そこで株式会社DelQui代表、小野円（おの・まどか）さんや利用者の方々に、挑戦のストーリーや、この場が育む”縁”について伺った。自分でつくったものを食べてもらう、