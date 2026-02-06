ノルディックスキー・ジャンプの?局部増大注射騒動?が新たな局面を迎えた。１月にドイツ紙「ビルト」が、一部のジャンプ選手がスーツの採寸前に男性器へヒアルロン酸を注入し、陰茎を大きくすることで競技上有利なスーツを製作していると報道した。そして開幕を目前に控えた５日、英公共放送「ＢＢＣ」が「男子スキージャンパーが競技成績向上のために男性器に注射をしているという証拠が出てきた場合、世界反ドーピング機関