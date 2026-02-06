西武は6日、WBC日本代表に選出されている平良海馬投手（26）が左ふくらはぎの違和感のため同日の練習を欠席すると発表した。平良は3日にランチ特打で打者相手に初登板。同じ侍ジャパンの源田壮亮内野手（32）を相手に計30球を投げ、最速151キロをマークしていた。