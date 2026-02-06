2026年1月4日から放送がスタートし、大きな話題を集めている65作目のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。主人公は天下人の弟・豊臣秀長となり、仲野太賀さんが担当しています。人気の高い俳優が多く登場し、毎週楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？そこで、All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「『