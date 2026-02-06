福岡市中央区の春吉校区で、住民の「ちょっとした困り事」に応えるボランティアグループ「春吉校区お助け隊」が活動を始めた。高齢者らを対象に、手が届かない電球の交換や一人では難しい小さな家具の移動といった生活の一手間を、無理ない範囲でサポートする。市内ではこうした生活支援の活動が増えており、同校区で60団体目。共助の輪が広がっている。