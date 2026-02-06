日米開戦を機に「敵性外国人」とみなされ、米国で強制収容所に入れられた日系米国人たちのアート作品を集めた特別展が、福岡県八女市本町の市役所1階「情報の町家」で開かれている。同市は、日系人初の米連邦議会議員ダニエル・イノウエ氏（1924〜2012）ゆかりの地。第2次大戦中の1942年、日系人の強制収容につながる大統領令が発令された2月19日の「追憶の日」に合わせ、日米友好と世界平和を祈念して市が企画した。25日まで。