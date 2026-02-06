旧満州（中国東北部）で孤児になった少年は人々の善意に導かれ、再び祖国の土を踏みしめた。京都府亀岡市の黒田雅夫さん（88）。引き揚げ直後、長崎市のカトリック修道院が運営した孤児院で暮らした。昨年末、約80年ぶりに修道院を再訪。福岡市早良区の西南学院大で講演会にも臨み、学生を前に「今を生きる大切さを考えてほしい」と呼びかけた。