「第32回城島酒蔵びらき」が14、15日、福岡県久留米市城島町楢津の「町民の森」をメイン会場に開かれる。城島町と周辺の8蔵元が一堂に会する。おちょこ付きの飲み比べチケット（15枚つづり、2千円）を購入すれば、39銘柄の中から最大15杯を味わえる。