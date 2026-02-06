それは前半の途中に起こった。「コウダイは赤、緑、黒」の横断幕。「SANO」とプリントされた背番号23のユニホームを誇らしげに掲げるサポーターもいる。『ESPN NL』の公式Xが動画を公開。「NECのファンは23分に、佐野航大の残留を非常に喜んでいることを表明した」と綴る。現地２月４日に行なわれたKNVBカップ準々決勝・フォーレンダム戦でのことだ。前日まで大きな話題を集めた佐野の移籍騒動。アヤックスやプレミアリーグの