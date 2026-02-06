５日、安佐北区の住宅で親子２人の遺体が見つかりました。警察は無理心中の可能性も視野に捜査を進めています。 ５日午後９時１５分ごろ安佐北区口田南の住宅で、親子でこの家に住む川手浜子さん（７４）と呉市の松山朝美さん（４９）の遺体が発見されました。 ５日の午後８時ごろに松山さんの夫から「妻と妻の母と連絡がとれない」と警察へ通報があり、川手さんの家を訪れた警察官が発見し、川手さんは１階の和室のベッドであお