総務省が2月6日発表した2025年1年間の家計調査で浜松市はギョーザの年間購入額が3年連続で1位となりました。 ＜浜松市の担当者＞ 「本年度の家計調査、ギョーザ1位でした」 6日に総務省が発表した家計調査によりますと、2025年1年間、浜松市の1世帯当たりのギョーザ購入額は4046円で全国1位になりました。 浜松市がトップになるのは、3年連続です。 2位は宇都宮市で3575円、3位は宮崎市3418円でした。