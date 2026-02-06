日米協調「レートチェック」を巡る2つの「謎」 解散・総選挙の可能性が高まると、為替相場は米ドル高・円安が進み、160円突破をうかがう動きとなった。その流れを変えたのは、1月23日の日米の通貨当局による「レートチェック」だった。「レートチェック」は、経験的に当局が為替市場へ介入する前に行われるとされている。今回はその「レートチェック」の実施を受け、日米協調による円安阻止介入への警戒