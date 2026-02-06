フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）が6日に放送され、衆院選（8日投開票）の終盤情勢について伝えた。「選挙取材25年のプロが見る衆院選」と題し、終盤の情勢を分析。選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が現在の情勢を解説した。番組では、この日の新聞朝刊の見出しとして、読売新聞「自民、単独過半数の勢い中道は大幅減」、毎日新聞「自維3分の2うかがう自民勢い300超も中道大幅減」と紹介し