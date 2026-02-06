気象庁急速に発達している低気圧の影響で、強い冬型の気圧配置になるとして、気象庁は6日、北海道で猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、中国では大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけた。北日本から西日本の日本海側を中心に8日にかけて降雪が続き、平地でも大雪になる所があり、注意が必要としている。気象庁によると、日本付近は8日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込む見込みだ。6日に予想さ