3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。1次ラウンドで日本と同じプールCに入るチェコは前回大会に続く旋風を巻き起こす。前回大会での印象は記憶に新しい。神経外科医のパベル・ハジム監督はじめ、消防士や教師、歯科医などほとんどの選手が野球以外の本業を持つ“二刀流軍団”は大会に大きな足跡を残した。1次ラウンド初戦で中国を破って歴史