2月6日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでクレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト、日本成長戦略会議メンバーの会田卓司氏と、衆議院選挙の情勢について意見を交わした。 寺島アナ「読売新聞が明後日8日投開票の衆議院選挙の情勢を探った