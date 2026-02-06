俳優の谷原章介が６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。未明に行われたスノーボードの予選を見れなかったことを明かした。ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、日本選手団の先陣を切って４人が登場。荻原大翔選手が予選トップで通過し、木村葵来は３位、長谷川帝勝は５位、木俣椋真が１０位と４人そろって決勝に進んだ。谷