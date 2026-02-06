巨人の増田大輝内野手（３２）が６日、都城の故障班に合流した。ニット帽をかぶり球場入り。休養日の４日、外出先で転倒して頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置をしたと球団から発表されていた。侍サポートメンバーにも入っていたが、湯浅大内野手（２６）に変更になることも発表された。