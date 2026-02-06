【イタリア・リビーニョ５日（日本時間６日）発】いきなり日本勢の表彰台独占あるぞ！ ６日開幕を前にミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、荻原大翔（ひろと、２０＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が堂々１位で通過。さらに３位の木村葵来（きら、２１＝ムラサキスポーツ）ら日本の４選手がそろって１２人で争われる決勝（７日＝同８日）に進出。表彰台をジャックする快挙へ期待が高まってきた。?スピ