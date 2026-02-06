高級時計オンラインマーケットプレイスのChrono24は、同社の取引データを基に「2025年高級時計市場レポート」を発表。ロレックスの市場でのシェア推移に関して、投機目的での取引が減少傾向にあると分析している。取引データからは、2025年、ロレックスは市場シェアこそ3.3%減少。これは投機目的の需要が弱まり、時計愛好家やコレクターが真の価値を重視する取引を行うことで、需要と価格がどちらも安定し始めたことを示している。