岡山県警察本部 警察によりますと、6日午前0時ごろ、津山市坪井下の中国道下り線で大型トラックが乗用車に追突しました。この事故で、乗用車を運転していた丸亀市城西町の自営業、寺田冨士夫さん（74）が胸を強く打ち死亡しました。大型トラックの運転手は「目の前に気が付いたら車が止まっていた」と話しているということです。大型トラックは、宅配用の荷物を運ぶため津山市から広島市へ向かう途中でした。 事故の影響で