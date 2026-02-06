志田こはく 志田こはくが、『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』で“IT GIRL”俳優部門を受賞した。都内で行われた授賞式では、今年挑戦し始めたこととして「貝類」と答え「特に牡蠣を今年に入って食べてみて、想像以上に美味しかったです。ホタテや他の貝類もまだ食べたことないので、挑戦していきたいと思います！」と笑顔で語った。さらに今年の抱負を「フィギュアスケートの経験があるので、コンビネーションジャンプ