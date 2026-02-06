関東甲信は、明日7日(土)から8日(日)にかけて山沿いを中心に大雪となるでしょう。普段雪が少ない平野部でも雪の積もる所があり、交通機関の乱れなどにご注意ください。日中も気温が上がらず、寒さが厳しくなりそうです。今日6日日中は春の暖かさ今日6日(金)の関東甲信は、広い範囲で晴れるでしょう。関東の沿岸部は午後ほど雲が多くなりますが、天気の崩れはなさそうです。雪が降るのは、関東北部や長野県北部の山沿いに限られる