米株価指数先物時間外取引下げ幅拡大、銀急落 東京時間09:05現在 ダウ平均先物MAR 26月限48795.00（-203.00-0.41%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6769.00（-51.75-0.76%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24321.75（-329.25-1.34%）