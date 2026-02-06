６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３８２円安の５万３４３５円と続落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは５９２ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げてスタートした。また、為替は１ドル＝１５６円６０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ