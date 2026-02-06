ビットコイン下落、銀の下げに追随1千万円大台割り込む ビットコイン（ドル）(NY時間20:11) １ビットコイン＝61024.73（-2058.28-3.26%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間20:11) １ビットコイン＝9558303（-322368-3.25%） ※円はドル円相場からの計算値