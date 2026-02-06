ドル円理論価格1ドル＝156.88円（前日比+1.34円） 割高ゾーン：157.96より上 現値：156.70 割安ゾーン：155.81より下 過去5営業日の理論価格 2026/02/05155.54 2026/02/04155.19 2026/02/03154.47 2026/02/02155.27 2026/01/30155.35 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動