ＮＹ原油時間外取引下げ拡大、貴金属の下げに追随 東京時間09:14現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.44（-0.85-1.34%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4708.50（-181.00-3.70%）