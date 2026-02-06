米株価指数先物時間外取引ナスダックは1.5%下落 東京時間09:19現在 ダウ平均先物MAR 26月限48726.00（-272.00-0.56%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6757.00（-63.75-0.93%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24268.75（-382.25-1.55%）