スポット銀急落、1オンス＝65ドル割り込む12月17日来安値 春節大型連休を前に中国の投資家やファンドが利益を確定しているとの声。銀は市場規模が金よりも小さいため値動きが激しく、トレーダーはマーケットというよりもカジノだと指摘。時間外で金やプラチナ、パラジウムも急落。原油も下落。 東京時間09:17現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4704.70（-184.80-3.78