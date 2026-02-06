阪神の宜野座キャンプの第2クール初日となる6日、中野拓夢内野手（29）が個別練習を行うことが分かった。第1クール最終日の4日の練習は、体調不良のため不参加だった。キャンプ初日には約300人の虎党に笑顔でサインを行うなど、精力的な姿を見せていた。