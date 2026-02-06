3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。1次ラウンドで日本と同じプールCに入った韓国はメジャー組が中心となり、4大会ぶりの予選突破を目指す。メジャー組はドジャースの金慧成（キム・ヘソン）、ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）が前回大会に続き、出場が決まった。一方で、正遊撃手として期待されたブレーブスの金河成（キム・ハソン）